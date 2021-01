Auto erfasst Vater und vierjährigen Sohn: Schwer verletzt

Wassenberg (dpa/lnw) - Ein Mann und sein vierjähriger Sohn sind in Wassenberg (Kreis Heinsberg) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Junge bei sehr nebligem Wetter von einem Feldweg unvermittelt mit seinem Fahrrad auf die Landstraße 117 gefahren, wie ein Polizeisprecher am Samstagabend sagte. Der 39 Jahre alte Vater, der zu Fuß unterwegs gewesen sei, habe noch probiert, ihn aufzuhalten. Beide seien dann von dem Auto angefahren worden. Sie kamen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Von dpa