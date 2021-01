Falschfahrer auf A4: Polizei schlägt Autoscheibe ein

Aachen (dpa/lnw) - Einen Falschfahrer hat die Polizei nach einer Kollision auf der Autobahn 4 bei Aachen gestoppt. Der mutmaßlich alkoholisierte 77-Jährige sei auf der Überholspur in die falsche Richtung gefahren, mit dem Auto einer 31-Jährigen seitlich zusammengestoßen und in der Mittelleitplanke gelandet, teilten die Beamten am Sonntag mit. Anschließend sei der Mann am Freitagabend weiter in die falsche Richtung gefahren.

Von dpa