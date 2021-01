Muskuläre Probleme: Hertha in Bielefeld ohne Cunha

Bielefeld (dpa) - Hertha BSC muss im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga bei Arminia Bielefeld kurzfristig ohne Offensivspieler Matheus Cunha auskommen. Der 21-Jährige, in der Vorwoche beim 3:0 gegen den FC Schalke 04 ganz stark, fehlt nach Vereinsangaben wegen anhaltender Probleme in der Leistengegend. Für ihn rückt Maximilian Mittelstädt in die Startelf. Es ist die einzige Änderung von Trainer Bruno Labbadia an seiner alten Wirkungsstätte als Spieler (1998 bis 2001).

Von dpa