Grevenbroich (dpa/lnw) - Auf dem Gelände eines Logistik-Unternehmens ist ein Mitarbeiter zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 42 Jahre alte Mann wurde nach dem Unfall in Grevenbroich bei Neuss am Montagmorgen in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Polizei-Sprecherin sagte. Wie es zu dem Unfall kam, werde nun ermittelt.

Von dpa