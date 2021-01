Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Beamte den Mann am Vorabend in Essen kontrollieren wollen. Der 36-Jährige gab Gas, flüchtete über die A44 Richtung Velbert, bis die Verfolgungsjagd für ihn an der Abfahrt Heiligenhaus endete.

Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Er hatte laut Polizei keinen Führerschein, stand unter Drogen und hatte mutmaßliches Diebesgut im Auto. Wo er das Auto her hatte, sei noch unklar. Er sei noch im Krankenhaus vorläufig festgenommen worden.