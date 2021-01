Streit um Preispolitik: Bauern blockieren Supermarktlager

Gronau (dpa/lnw) - Aus Ärger über die Preispolitik des Handels haben in Gronau im Münsterland Landwirte über Nacht vorübergehend die Zufahrten eines Supermarkt-Zentrallagers blockiert. Zwischenzeitlich hätten sich am Sonntagabend rund 100 Traktoren vor dem Gelände der regionalen Supermarktkette K+K Klaas & Kock versammelt, teilte die Polizei mit. Auch am Montagmorgen waren nach Auskunft eines Polizeisprechers noch rund 40 Traktoren vor Ort. Nach einer Einigung, sei die friedlich verlaufende Protestaktion am Vormittag beendet worden. «Beide Seiten konnten eine kommunikative Lösung finden», teilte die Polizei mit.

Von dpa