Dehoga: Fast jeder vierte Betrieb erwägt Aufgabe

Wie der Landesverband am Montag mitteilte, stehen bei vielen Mitgliedern die sogenannten Novemberhilfen noch aus. «Gerade einmal 71,8 Prozent der gastgewerblichen Unternehmer in NRW (bundesweit: 68,1 Prozent) haben Abschlagszahlungen für die Novemberhilfen erhalten.»

«Die von uns herbeigesehnte Öffnung und Normalisierung ist erst einmal nicht abzusehen, deshalb bleibt es umso wichtiger, die Hilfen, so schnell, so passend und so unbürokratisch es geht, dort ankommen zu lassen, wo sie gebraucht werden, nämlich in den Betrieben», sagte Dehoga-NRW-Präsident Bernd Niemeier.