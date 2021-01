Baumhaus brennt im Hambacher Forst: Ein Mann verletzt

Kerpen (dpa) - Bei einem Brand in einem Baumhaus im Hambacher Forst ist ein Mann am Montagabend verletzt worden. Er wurde mit Verbrennungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei mitteilte. Näheres zur Brandursache und zur Identität des Verletzten war zunächst unklar. Bis zum späten Montagabend war das Feuer nicht gelöscht. «Barrikaden auf den Wegen behindern die Löscharbeiten stark», sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa