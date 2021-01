Baumhaus im Hambacher Forst ausgebrannt: Ein Verletzter

Kerpen (dpa) - Bei einem Brand in einem Baumhaus im Hambacher Forst ist ein Mann am Montagabend schwer verletzt worden. Er wurde mit Verbrennungen in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Details zur Brandursache und zur Identität des Verletzten waren zunächst nicht bekannt. Den Angaben zufolge ist die Identität noch nicht abschließend geklärt. Der Mann habe keine Ausweispapiere bei sich gehabt und sei aufgrund seiner Verletzungen noch nicht vernehmungsfähig gewesen, sagte ein Sprecher am Dienstagmorgen.

Von dpa