Glatte Straßen in NRW in den kommenden Nächten möglich

Essen (dpa/lnw) - Autofahrer müssen in den kommenden Tagen in Nordrhein-Westfalen immer wieder mit glatten Straßen rechnen. Schneien soll es bis zum Wochenende hin allerdings wohl verbreitet nicht mehr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Dienstag mitteilte. Die Nächte werden einem DWD-Sprecher zufolge in den kommenden Tagen aber deutlich kälter.