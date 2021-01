Räuber hustet Mitarbeiterinnen auf Flucht absichtlich an

Essen (dpa/lnw) - Ein Räuber hat Mitarbeiterinnen eines Essener Supermarkts absichtlich angehustet, als sie ihn an der Flucht hatten hindern wollen. Der 46 Jahre alte Mann war in ein Büro gebeten worden, als bei Verlassen des Geschäfts die Alarmsicherung ausgelöst worden war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zunächst sei der Mann noch mitgegangen, habe aber plötzlich versucht, die Flucht zu ergreifen, hieß es. Die zwei Mitarbeiterinnen, die ihn daran hindern wollten, hustete der 46-Jährige am Montagmorgen demnach absichtlich mehrfach an, nachdem er sich den Mund-Nase-Schutz vom Gesicht gezogen hatte.

Von dpa