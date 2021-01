«Hotel Mama»: 93 Prozent der 18-Jährigen wohnen bei Eltern

Düsseldorf (dpa/lnw) - «Hotel Mama» steht bei den 18-Jährigen in Nordrhein-Westfalen hoch im Kurs: Rund 93 Prozent von ihnen wohnten 2019 noch daheim bei den Eltern, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitgeteilt hat. Bis zum 25. Lebensjahr leeren sich die meisten Kinderzimmer: In diesem Alter wohnt nur noch jeder dritte Sohn und jede fünfte Tochter daheim.

Von dpa