«Aktenzeichen XY»: Raubüberfall auf Seniorin in Lennestadt

Lennestadt (dpa/lnw) - Elf Monate nach einem brutalen Raubüberfall auf eine alleinstehende Seniorin in Lennestadt (Kreis Olpe) hofft die Polizei durch einen Bericht bei «Aktenzeichen XY... ungelöst» auf neue Hinweise. In der nächsten Ausgabe der ZDF-Fahndungssendung wollen die Ermittler daher den Fall sowie einige Beutestücke vorstellen, teilte die Polizei am Dienstag mit.