Schalke-Keeper Fährmann zuversichtlich

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Torhüter Ralf Fährmann schwört das Team des FC Schalke 04 auf einen langen Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga ein. Nach dem 4:0 gegen Hoffenheim am vergangenen Samstag sei großer Ballast von der Mannschaft gefallen. «Die vergangenen Wochen und Monate waren nicht einfach für uns und speziell auch für mich. Deshalb tut ein Zu-Null-Sieg mit einigen Paraden natürlich besonders gut», wird der 32-Jährige am Dienstag auf der Club-Homepage zitiert.

Von dpa