Laschet warnt vor «falscher Sicherheit» in Corona-Krise

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat bei der Bekämpfung des Coronavirus vor «falscher Sicherheit» gewarnt. Die Infektionszahlen könnten binnen weniger Tage dramatisch in die Höhe schnellen, wenn das veränderte Virus aus Südafrika eine solche Kraft entfalte, sagte Laschet am Dienstag im Düsseldorfer Landtag. Deshalb müsse weiterhin Vorsicht gelten. «Wir sind in der Phase der Unsicherheit», sagte der Ministerpräsident. Wichtigstes Gebot bleibe: «soziale Kontakte weiter reduzieren».