Fortuna Düsseldorf verleiht Zimmer und verlängert mit Iyoha

Wie der Club weiter bekanntgab, verlängerte Angreifer Emmanuel Iyoha vorzeitig seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Der 23 Jahre alte gebürtige Düsseldorfer kam am vergangenen Montag beim Spiel in Braunschweig erstmals nach langer Verletzungspause wieder zum Einsatz. Der zuvor an den VfL Osnabrück, Erzgebirge Aue und Holstein Kiel verliehene Iyoha war im Sommer 2020 zur Fortuna zurückgekehrt.