Auf dem Hinterrad an Polizei vorbei: Endurofahrer flieht

Soest (dpa/lnw) - Auf dem Hinterrad an der Polizei vorbei und dann mit Tempo 100 durch die 30er-Zone: Ein Geländemotorradfahrer ist nach einer wilden Verfolgungsjagd über Straßen, Felder und einen ehemaligen Truppenübungsplatz vorerst der Soester Polizei entkommen. Die Polizei sucht ihn nun in der Region rund um den Möhnesee, wie sie am Dienstag mitteilte. Der Fahrer stamme vermutlich aus der Gegend.