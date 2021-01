Urteil: Staat kann Corona-Soforthilfe zurückfordern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Öffentliche Hand darf ausgezahlte Corona-Soforthilfen von einem Solo-Selbstständigen zurückfordern, wenn sich dieser bereits vor der Pandemie in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befunden hat. Das entschied das Verwaltungsgericht Düsseldorf in einem am Dienstag verkündeten Urteil. Es lehnte deshalb die Klage eines selbstständigen, freischaffenden Künstlers gegen die Rückforderung der Soforthilfe in Höhe von 9000 Euro durch die Bezirksregierung Düsseldorf ab.

Von dpa