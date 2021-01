Ermittlungen gegen Hehler führen zu illegalem Bordell

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Bei den Ermittlungen gegen eine Bande von Fahrrad-Hehlern in Mönchengladbach hat die Polizei an derselben Adresse ein illegales Bordell enttarnt. Am Anfang stand ein Hinweis, dass immer wieder Fahrräder und E-Bikes in ein Haus getragen würden, berichtete die Polizei am Dienstag. Beobachtungen hätten dies bestätigt. Bei der Übergabe von geklauten Fahrrädern wurden drei Männer erwischt. Insgesamt entdeckte die Polizei 25 gestohlene Fahrräder und E-Bikes. Vor Ort habe sich der Eindruck bestätigt, dass in dem Haus trotz Corona-Verbots ein Bordell betrieben wurde, erklärte die Polizei. Das Ordnungsamt ermittelte mit. Das Verfahren richte sich gegen einen 47-jährigen aus dem Trio, der dort seine Wohnanschrift habe.

Von dpa