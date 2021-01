LKA untersucht Briefe an Kindergärten mit weißem Pulver

Die Kriminalpolizei ermittele aber wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Wenn der Täter oder die Täterin ermittelt werde, drohe nicht nur ein Strafverfahren, sondern es könnten auch erhebliche zivilrechtliche Schadenersatzforderungen auflaufen.

Am Dienstagnachmittag war in einem Kindergarten in Holzwickede ein Brief mit einem weißen Pulver eingegangen. Die Polizei hatte das Gebäude geräumt und die Mitarbeiterin, die den Brief geöffnet hatte, sowie eine weitere Kollegin isoliert. Die Straße vor dem Kindergarten wurde gesperrt. In Unna mussten am Montag drei Erwachsene und neun Kinder für Stunden bis zum frühen Abend in ihrem Kindergarten ausharren. Er war abgesperrt worden, nachdem eine Mitarbeiterin am Nachmittag ebenfalls einen Brief mit Pulver geöffnet hatte.