Trotz Leverkusen als Gegner: Essen denkt nur an Wiedenbrück

Essen (dpa/lnw) - Rot-Weiss Essen kennt als letzter Fußball-Regionalligist im Achtelfinale des DFB-Pokals endlich seinen Gegner, will sich aber derzeit noch nicht mit Bayer Leverkusen beschäftigen. «Klar, haben wir alle vor dem TV-Gerät gesessen und unseren nächsten Gegner gesehen. Ich sage mal so: es ist ein schwerer Brocken», sagte Vorstandschef Marcus Uhlig dem «RevierSport» und beteuerte: «Unser voller Fokus liegt auf der Liga. Für uns zählt nur der SC Wiedenbrück, Bayer Leverkusen interessiert uns noch nicht. Wir wollen am Samstag nahtlos an unsere Serie aus der Hinrunde anknüpfen und in Wiedenbrück gewinnen. Nach dem Heimspiel gegen den Bonner SC haben wir dann zehn Tage bis zur Pokal-Partie Zeit, um uns mit unserem DFB-Pokal-Achtelfinal-Gegner Bayer Leverkusen zu beschäftigen.»

Von dpa