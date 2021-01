Neubau der Leverkusener Autobahnbrücke verzögert sich weiter

Leverkusen/Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Neubau der Leverkusener Rheinbrücke verzögert sich einem Medienbericht zufolge weiter. Wie der «Kölner Stadt-Anzeiger» am Mittwoch berichtete, zieht sich das komplizierte Ausschreibungsverfahren noch in die Länge. Die ursprüngliche Planung des NRW-Verkehrsministeriums war demnach, den Auftrag für den Weiterbau im vergangenen Dezember zu vergeben. Ende Januar sollte der Weiterbau der Brücke beginnen. Dieser Plan sei jetzt aber nicht mehr zu halten, weil die beiden Bewerber um den Auftrag noch einmal neue Preisangebote vorlegen müssten. Aus dem Ministerium hieß es dazu am Mittwoch nur, zu laufenden Vergabeverfahren dürfe man sich aus rechtlichen Gründen nicht äußern.

Von dpa