Galeria-Gesamtbetriebsrat fordert rasche Hilfen für Handel

Essen (dpa) - Der Gesamtbetriebsrat der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat zielgenauere Hilfen des Staates für den stationären Einzelhandel gefordert. «Erarbeiten Sie endlich Ihre Hilfspakete nicht über die Köpfe der Branchen und Sparten hinweg, sondern entwickeln sie gemeinsam mit den Betroffenen praxisnahe, effiziente und existenzrettende Maßnahmen», verlangte der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats von Galeria Karstadt Kaufhof, Jürgen Ettl, in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Von dpa