Bewerbungsende für «Stipendienprogramm Klassik» am Sonntag

Bonn (dpa) - Hilfe in der Corona-Krise: Freischaffende klassische Musiker können sich noch bis Sonntag (17. Januar) beim Deutschen Musikrat für ein Stipendium bewerben. Im Rahmen des «Stipendienprogramms Klassik» werden 1600 Stipendien in Höhe von je 6000 Euro an soloselbstständige Musiker von der Alten Musik bis zur frühen Avantgarde vergeben. Das von der Bundesregierung aufgelegte Programm werde vielen Kreativen «durch diese schwere Zeit helfen», teilte der Präsident des Deutschen Musikrates, Martin Maria Krüger, am Mittwoch mit.

Von dpa