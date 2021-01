Vierter Versuch: Fischer hat gegen Bayer «noch etwas offen»

Berlin (dpa) - Der 1. FC Union Berlin will am 16. Spieltag eine Premiere in seiner noch kurzen Bundesliga-Zugehörigkeit schaffen. Nachdem die Köpenicker in ihrer Aufstiegssaison drei Mal gegen Bayer Leverkusen verloren haben, hofft Union-Trainer Urs Fischer zum Spieltagsauftakt am Freitag im Stadion An der Alten Försterei (20.30 Uhr/DAZN) auf einen zählbaren Erfolg. «Da ist noch etwas offen. Im vierten Spiel hoffen wir, schon einen Punkt oder gar drei Zähler zu holen», sagte der Schweizer am Mittwoch auf einer digitalen Pressekonferenz.

Von dpa