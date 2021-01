Neuss (dpa/lnw) - Unbekannte haben in Neuss den Fahrer eines Linienbusses zu einer Vollbremsung gezwungen und eine Scheibe am Bus eingeschlagen. Aus einer Gruppe von fünf Männern sei einer plötzlich vor den herannahenden Bus gesprungen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Dieser habe mit der flachen Hand auf die Windschutzscheibe geschlagen.

Von dpa