Mädchengruppe bedrängt Zwölfjährige

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Eine Zwölfjährige ist in Mönchengladbach von einer Gruppe von sieben älteren Mädchen bedrängt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten einige der etwa 13 bis 16 Jahre alten Angreiferinnen ihr Opfer in der Nähe eines Einkaufszentrums festgehalten, geschubst und ihm eine Backpfeife verpasst. Sie forderten die Zwölfjährige auf, Geld, Tasche und Schuhe herauszugeben. Auch eine elfjährige Begleiterin des Opfers sei geschubst worden. Eine Passantin kam den Mädchen zur Hilfe und begleitet sie bis zu einer Bushaltestelle. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Fall, der sich bereits am vergangenen Freitag ereignete.

Von dpa