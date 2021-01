Rückruf: Pestizidbelastetes Sesam in Bio-Tahin gefunden

München (dpa) - Wegen Rückständen eines nicht zugelassenen Pestizids auf Sesamsamen aus Indien ruft nun auch der Münchner Hersteller Planet Plant-Based sein Bio-Tahin zurück. Das weiße und schwarze Tahin sei in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen in den Handel gegangen, teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit am Mittwoch mit.