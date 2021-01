Grüne in NRW unter Bedingungen für FFP2-Maskenpflicht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Grünen in Nordrhein-Westfalen sind unter bestimmten Bedingungen für eine FFP2-Maskenpflicht beim Einkaufen und im Nahverkehr. Die Infektionslage in NRW sei trotz des seit Wochen andauernden Lockdowns angespannt, sagte die Grünen-Landeschefin Mona Neubaur der «Rheinischen Post» (Donnerstag). Zudem sei völlig unklar, wie sich die in England und Südafrika entdeckte Virusmutation in NRW auswirken werde. «Eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken in Bussen, Bahnen und Geschäften ist daher generell sinnvoll», sagte sie. «Schnellschüsse wie in Bayern helfen uns aber nicht weiter.»

Von dpa