Czaja: Erste Berliner erhalten Montag zweite Impfung

Berlin (dpa/bb) - Die ersten Berliner Impflinge erhalten in wenigen Tagen die notwendige zweite Dosis gegen das Coronavirus. «Wir beginnen ab Montag mit der zweiten Impfung in Berlin», sagte Mario Czaja, der Präsident des Berliner Landesverbands des Deutschen Roten Kreuzes, am Donnerstag im Inforadio vom RBB. Im Impfzentrum in der Arena-Halle in Treptow würden dann mehr als 1000 Impflinge pro Tag erwartet, derzeit seien es 800 bis 900.

Von dpa