Vier NRW-Kommunen mit Corona-Wochenwert über 200

Düsseldorf (dpa/lnw) - In NRW haben vier Kommunen mit mehr als 200 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen zu kämpfen. Das Robert Koch-Institut (RKI) zählte am Donnerstag Bielefeld (291,4), Bottrop (212,6), den Oberbergischen Kreis (209,9) und den Kreis Recklinghausen (207,3) zu den Regionen in dieser besonders kritischen Risikogruppe. Am Mittwoch hatten noch acht Kreise und kreisfreie Städte über der 200er-Marke gelegen.

Von dpa