Brand in Schreinerei: Mindestens sechs Menschen evakuiert

Solingen (dpa/lnw) - In Solingen hat eine Schreinerei gebrannt. Das Feuer war am Donnerstagmorgen aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Aus einem angrenzenden Wohnhaus in der Merscheider Straße brachte die Feuerwehr nach Polizeiangaben mindestens sechs Menschen in Sicherheit. Alle blieben unverletzt. Ein weiteres Ausbreiten des Feuers konnten die Einsatzkräfte verhindern, so die Polizei.

Von dpa