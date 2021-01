Doch Geld für Witwe nach tödlichem Sturz? BGH entscheidet

Im Sommer 2014 war der demente Mann der Klägerin aus einem Dachfenster im dritten Obergeschoss gestürzt und so schwer verletzt worden, dass er Monate später an den Folgen starb. Die Witwe als Miterbin möchte von dem Heimbetreiber mindestens 50 000 Euro Schmerzensgeld plus Zinsen. Sowohl das Landgericht Bochum als auch das OLG Hamm als vorherige Instanzen hatten ihr das Geld verwehrt. Dagegen ging die Frau nun in Karlsruhe vor (Az. III ZR 168/19).

Der vorsitzende Richter machte deutlich, dass in solchen Fällen die Gefahren immer nur für den Einzelfall beurteilt werden könnten. Das OLG habe aber nicht ausreichend beachtet, dass der Mann noch sehr mobil gewesen sei, zugleich aber unruhig. Außerdem habe er Gedächtnisstörungen und Selbstgefährdungstendenzen gehabt.