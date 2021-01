Keine Schlange im Haus: Aufwendige Suchaktion beendet

Dortmund (dpa) - Nach zweiwöchiger vergeblicher Suche nach einer im Keller eines Mehrfamilienhauses in Dortmund befürchteten Schlange hat der Vermieter die Räume wieder freigegeben. Die von zwei Schlangenexperten betreuten Such- und Kontrollmaßnahmen führten zu dem Ergebnis, dass sich keine Schlange in den Räumlichkeiten befinde, teilte die Wohnungsgesellschaft Dogewo21 am Donnerstag mit.

Von dpa