Mehr als 100 Hinweise nach TV-Bericht über Raubüberfall

Lennestadt (dpa/lnw) - Nach einem Bericht über einen brutalen Raubüberfall bei «Aktenzeichen XY... ungelöst» wertet die Polizei in Olpe mehr als 100 Hinweise aus. In der ZDF-Fahndungssendung am Mittwoch hatten die Ermittler den Fall einer damals 82-Jährigen vorgestellt, die im Februar 2020 in der Nacht von zwei Unbekannten in ihrem Schlafzimmer gefesselt und ausgeraubt worden war. Ob die Hinweise eine heiße Spur ergeben würden, müsse nun geprüft werden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Von dpa