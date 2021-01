Großrazzia gegen Clan-Kriminalität: 300 Beamte im Einsatz

Achim (dpa) - Die Polizei hat in Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen bei Ermittlungen gegen Mitglieder eines türkisch-libanesischen Clans zahlreiche Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Schwerpunkt war der Ort Achim im Kreis Verden bei Bremen, wie eine Polizeisprecherin in Oldenburg mitteilte. Das Amtsgericht Verden haben 18 Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. Insgesamt seien 300 Beamte an der Aktion am Donnerstagvormittag beteiligt gewesen. Vorausgegangen seien Ermittlungen gegen Mitglieder des Clans, denen Handel mit Kokain und Marihuana vorgeworfen werde. Zudem bestehe der Verdacht auf Hehlerei, Geldwäsche und Sozialleistungsmissbrauch.

Von dpa