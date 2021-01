Streit um Umweltspur: «Hätten wir als Wortbruch gewertet»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Streit um die Umweltspuren in Düsseldorf ist wieder voll entbrannt. Die Deutsche Umwelthilfe begrüßte am Donnerstag, dass der Verkehrsausschuss des Düsseldorfer Stadtrats die Abschaffung der Spuren kurzfristig vertagt hat. Hätte der Ausschuss ihre Abschaffung beschlossen, «hätten wir das als Wortbruch des neuen Oberbürgermeisters gewertet», sagte der Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe, Jürgen Resch, am Donnerstag der dpa.

Von dpa