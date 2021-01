Köln erklärt Karneval zu normalen Arbeitstagen

Betroffen von den Regelungen sind Weiberfastnacht (11. Februar), Rosenmonatag (15. Februar) und Karnevalsdienstag (16. Februar). Um die Leistungen der Mitarbeiter in der Pandemie anzuerkennen, führe man aber Gespräche über einen Ausgleichstag, so die Stadt. Bereits am Dienstag hatte die Landesregierung entschieden, dass es in NRW-Landesbehörden an Rosenmontag kein dienstfrei geben wird.