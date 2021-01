Gladbachs Rose: «Bayern wird wieder bayern-like auftreten»

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose schreibt den FC Bayern München nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen noch lange nicht ab. «Ich habe das Pokalspiel am Mittwoch gesehen, und Kiel hat das gut gemacht. Sie waren sehr mutig und haben leidenschaftlich verteidigt. Aber bei allem was diskutiert wird, derzeit fehlt den Bayern auch ein bisschen das Spielglück», sagte Rose am Donnerstag. Er sieht darin aber keinen Trend für die weitere Saison. «Es wird der Tag kommen, an dem die Bayern wieder bayern-like auftreten. Darauf kann sich jeder verlassen, dass die Jungs wieder zurückkommen», sagte der 44-Jährige.

Von dpa