Streit um Verfallsdatum: Erst Wortgefecht, dann Schlägerei

Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - In einem Kiosk in Bergisch Gladbach ist ein Streit um ein Lebensmittel mit abgelaufenem Verfallsdatum in eine Schlägerei ausgeartet. Wie die Polizei am Donnerstag erklärte, gab es zunächst deshalb eine Diskussion zwischen einem Kunden und dem Verkäufer. Dann schlug der Kunde seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Der Verkäufer versuchte dann, den Kunden mit einem Baseballschläger aus dem Kiosk zu verweisen. Das gelang aber erst, als sich ein Zeuge einmischte. Nach dem aggressiven Täter sucht nun die Polizei.

Von dpa