Huntelaar vor Schalke-Rückkehr: «Details zu klären»

Gelsenkirchen (dpa) - Torjäger Klaas-Jan Huntelaar hat sich offenbar für eine Rückkehr zum Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 entschieden. Das berichtet die «Bild»-Zeitung. Der 37-Jährige stand am Sonntag schon nicht mehr im Kader seines bisherigen Vereins Ajax Amsterdam für das Spiel gegen Feyenoord Rotterdam (1:0), fehlte aber offiziell wegen einer Wadenverletzung. Trainer Erik ten Hag deutete nach dem Sieg einen baldigen Wechsel Huntelaars an. «Wie Sie wissen, spreche ich immer noch manchmal mit ihm. Aber wenn wir Neuigkeiten haben, bringen wir sie raus. So machen wir das immer», sagte ten Hag.

Von dpa