Bisher 215 587 Impfungen gegen Corona: Meldeverzüge ans RKI

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind seit dem Start am 27. Dezember bisher 215 587 Impfungen gegen das Coronavirus erfolgt. Diese Zahl mit dem Datenstand 13. Januar nannte eine Sprecherin des NRW-Gesundheitsministeriums am Donnerstag auf Anfrage der dpa. Die vergleichsweise niedrigen Zahlen für NRW in der Länderübersicht des Robert Koch-Instituts (RKI) erklärte sie mit einem Meldeverzug. Die Impfungen erfolgten zurzeit ausschließlich durch mobile Impfteams in den Pflegeeinrichtungen des Landes. «Hier kommt es zurzeit noch zu Meldeverzügen, bis die Zahl der täglich geimpften Menschen mit dem dazu erforderlichen Datensatz an das RKI übertragen werden kann.»

Von dpa