Nach Polizeieinsatz: Verletztem Jugendlichen geht es besser

Essen/Düsseldorf (dpa/lnw) - Der 15-jährige Junge aus Essen, der Mitte November irrtümlich von einem Polizeihund gebissen und schwer verletzt worden ist, befindet sich offensichtlich auf dem Weg der Besserung. Die vorübergehenden Bewegungsstörungen mehrerer Finger seien abgeklungen. Die Bisswunde am rechten Unterarm sei mit Eigenhauttransplantationen ärztlich versorgt worden, hieß es am Donnerstag in einer Vorlage für den Landtags-Innenausschuss.

Von dpa