Präses gegen begleiteten Suizid in kirchlichen Einrichtungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der neugewählte Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, hat sich gegen die Möglichkeit eines begleiteten professionellen Suizids in diakonischen Einrichtungen ausgesprochen. «Das ist nicht unsere Aufgabe», sagte Latzel am Donnerstag kurz nach seiner Wahl in Düsseldorf. «Es ist unsere Aufgabe als evangelische Kirche, Menschen zu begleiten auf ihrem Weg beim Sterben, aber wir machen keinen Beitrag zum Sterben», sagte der bisherige Direktor der Evangelischen Akademie Frankfurt. Die Kirche biete Seelsorge und Beratung an. «Wir respektieren auch, wenn Menschen sagen, dass sie aktiv selber aus dem Leben scheiden wollen.» Es sei aber nicht Aufgabe der Kirche, in ihren diakonischen Einrichtungen selber ein solches Angebot zu machen.

Von dpa