RTL-«Dschungelshow» pfercht Kandidaten in Mini-Haus ein

Köln (dpa) - In der neuen RTL-«Dschungelshow» als Ersatz für das ausgefallene Dschungelcamp in Australien werden mehrere Kandidaten in einem winzigen Häuschen zusammengepfercht. Das extrem überschaubare Heim sei gerade mal 18 Quadratmeter groß, verriet der Sender am Donnerstag in Köln. «Jeweils drei Kandidaten müssen für drei Tage auf engstem Raum im Mini-Häuschen zusammenleben», so RTL. «Nach drei Tagen folgt die zweite Gruppe - und so weiter.» Während dieser 72 Stunden gelte es dann Prüfungen zu bewältigen. Bei jedem Wechsel der Bewohner werde das Haus desinfiziert.

Von dpa