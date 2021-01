Ajax-Stürmer Huntelaar bestätigt Schalke-Interesse

Gelsenkirchen (dpa) - Die Rückkehr von Klaas-Jan Huntelaar zum FC Schalke 04 wird immer wahrscheinlicher. Nachdem er Spitzenreiter Ajax Amsterdam mit zwei Toren in den Schlussminuten zum 3:1-Erfolg über den FC Twente geschossen hatte, bestätigte der 37 Jahre alte Stürmer am Donnerstagabend das Interesse der Gelsenkirchener. «Schalke 04 hat sich bei Ajax nach mir erkundigt», sagte Huntelaar in einem TV-Interview dem Sender ESPN.

Von dpa