Philosoph Gabriel: Soziale Netzwerke bedrohen Impferfolg

In den sozialen Netzwerken werde das Gerücht verbreitet, dass der Impfstoff gesundheitliche Risiken berge. «Das heißt, die sozialen Netzwerke gefährden nicht nur die Demokratie, indem sie zu Aufständen motivieren wie Querdenker-Demonstrationen oder der Stürmung des Kapitols, sondern auch, indem sie Zweifel am Impfstoff verbreiten. Das ist wahnsinnig gefährlich im Moment.»

Gabriel wünscht sich deshalb eine noch bessere Kommunikation der Politik und der Wissenschaft, namentlich des Robert Koch-Instituts, sowie eine «Informationsoffensive der seriösen Qualitätsmedien». Seine Empfehlung: «Man sollte Tag ein, Tag aus kommunizieren, dass wir jetzt mit dem Impfstoff eine Wunderwaffe in der Hand haben. Denn es ist ja geradezu ein Wunder, eine Menschheitsleistung, so schnell ein so gutes Mittel zu entwickeln. Das hier ist vielleicht der beste und sicherste Impfstoff, den es jemals gegeben hat und auf jeden Fall der beste Ausweg aus unserer derzeitigen Misere.»