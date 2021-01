Durchsuchungen nach illegalem Rennen im Münsterland

Münster/Emsdetten (dpa/lnw) - Nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen mitten in Münster kurz vor Weihnachten hat die Polizei am Freitagmorgen Wohnungen durchsucht. Das sagte ein Polizei-Sprecher. Festnahmen gab es nicht. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Auch SEK-Kräfte waren im Einsatz, der sich gegen mutmaßliche Teilnehmer des Rennens richtete. Zwei Wohnungen in Münster und eine in Emsdetten wurden durchsucht.

Von dpa