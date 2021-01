RW Essen nimmt Aufstieg ins Visier: Saison vor der Wertung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Rot-Weiss Essen will sich auf dem angepeilten Weg in die 3. Fußball-Liga nicht mehr stoppen lassen. «Es geht darum, die Tabellenspitze zu verteidigen. Wir wollen den Platz an der Sonne halten, wissen aber auch, dass wir dazu erneut alles raushauen müssen», sagte RWE-Trainer Christian Neidhart vor dem Start in die Rückrunde der Regionalliga West am Samstag (14.00 Uhr) beim SC Wiedenbrück.

Von dpa