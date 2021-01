Kölner Haie verpflichten früheren NHL-Profi Ferraro

Köln (dpa/lnw) - Die Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga haben den früheren NHL-Profi Landon Ferraro verpflichtet. Der 29 Jahre alte Kanadier wechselt aus der zweiten Liga von den Löwen Frankfurt an den Rhein. Das teilten die Haie am Freitag mit. In der vergangenen Saison spielte Ferraro noch für die Eisbären Berlin. In der NHL war der Stürmer 84 Mal aktiv. Die Sportmedizinische Untersuchung steht nach Angaben der Haie noch aus.

Von dpa